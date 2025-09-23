Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarından Sirkeci Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Otel yada AVM iddiaları üzerine gar ile ilgili net açıklama yapan Ersoy, “Otel veya AVM olmayacak, ulaşım işlevi korunacak. Göç Müzesi ve galerilerle kültür merkezi olacak, 2026 Festivali'ne yetişecek.”

İstanbul'un simge yapılarından Sirkeci Garı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulundu. Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak" dedi.

'İSTANBUL'UN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BİR MERKEZ KAZANDIRIYORUZ'

Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "AVM ya da otel olmayacak. Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul'un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Sirkeci Garı'ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanacağını belirten Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

TREN TAŞIMACILIĞI SÜRECEK

Ersoy, "Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak. Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek" dedi.

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Otel yada AVM iddialarına son nokta! Sirkeci Garı ile ilgili Bakan Ersoy’dan net açıklama

Son Haberler
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Türk kahvesinin içine eklenen tarçının mucizelerini duyanın ağzı açık kalıyor
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Jose Mourinho Galatasaray'ın bir efsanesini daha aldı! Didier Drogba sonrası o yıldız da methiyeler düzdü: Tepkiler çığ gibi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Yoğurtla gelen şifa! Sofraların vazgeçilmezi
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Milyonlarca öğrenci büyük tehlikede! Okul hesapları ve kredi kartı bilgileri çalınabilir
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı
Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri belli oldu: Zirveyi 6’ncı kez kimseye bırakmadı