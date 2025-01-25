Otel yangınında kahraman doktor 15 kişiyi kurtardı

Adana'da özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Emre Durdağ (45), Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamı yitirdiği otel yangınında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı eşi Doç. Dr. Gülşen Durdağ, 2 çocuğuyla birlikte toplam 15 kişi kurtardı.

Yangında çarşafın kopması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralanan Doç. Dr. Gülşen Durdağ'ın Ankara'da tedavisi sürüyor.

Eşinin yanından ayrılmayan Prof. Dr. Emre Durdağ, sosyal medya hesabından, "Herkese güzel düşünceleri için çok teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

Sabah'ın haberine göre aynı hastanede görev yapan Durdağ çifti sömestri tatilini fırsat bilip 2 çocuğuyla birlikte Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'ne gitti. Neşe içinde geçen tatil 21 Ocak gecesi felakete dönüştü. Otelin mutfak bölümünde çıkan ve tüm binayı saran yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangında Doktor Emre Durdağ'ın ailesiyle birlikte 15 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı.

7. KATTAN ÇARŞAFLARLA İNDİRDİ

Yangının çıktığı esnada, 7'nci kattaki odalarından çıkış yolu bulamayan Durdağ ailesi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden sarkıttılar.

Prof. Dr. Emre Durdağ, daha önce aldığı dağcılık eğitimi sayesinde, ailesi ve oteldeki diğer konukları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişti. Zamanla yarışan Emre Durdağ, kendisi ve ailesi dahil olmak üzere toplam 15 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı.