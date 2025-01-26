Otel yangınında ölenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi. Vicdansızlar yakalandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Otel yangınında ölenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi. Vicdansızlar yakalandı!

Bolu Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüpheliler için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Faciadan sonra bazı vicdansızlar hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tepkiler üzerine harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacak" ifadelerini kullandı.

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