Otel yöneticileri hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu’nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan Le Meridien isimli otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun toplantılarında kullandığı Le Meridien Otel'deki güvenlik kayıtları, AKP medyası tarafından 'para dolu valizler' şeklinde servis edildi.

CHP, valizleri açıp içerisinde sinyal kesici yani jammerlar olduğunu dile getirdi. CHP, terör örgütü IŞİD tarafından da ölüm tehditleri alan İmamoğlu'nun can güvenliğini korumak için her önlemin alındığının altını çizdi.

Jammer tartışmasına ilişkin polemik büyürken dün (29 Nisan) akşam saatlerinde Le Meridien Otel'in müdürü Sinan Udil ve Güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında gözaltı kararı verilmişti. Udil ve Oğurlu serbest bırakıldı.