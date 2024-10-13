Otelde çıkan yangın korkuttu! 45 kişi dumandan zehirlendi

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, sabah yerel saatle 07.30 sularında Abano Terme’deki bir otelin ikinci katında bulunan teknik odasında çıkan yangın, kısa sürede otelin tamamına yakınını etkiledi.
273 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Otelde konaklayan 273 kişi tahliye edildi. Otelin 6. katında kalan çocuklu üç kişilik bir aile, itfaiye araçlarının merdiveniyle otelden çıkarıldı.
45 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sebebiyle 45 kişinin dumandan zehirlendiği ve hastanelerin acil servislerine kaldırıldığı kaydedildi.
Yangında zarar gören otelin kullanılamaz hale geldiği ifade edilirken, olay hakkında inceleme başlatılacağı bildirildi.