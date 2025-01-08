Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otelde husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Kayseri Kocasinan'da bir kişi otelde buluştuğu husumetlisini silahla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Aktarılan bilgilere göre olay Sahabiye Mahallesi Kocasinab Bulvarı üzerinde bulunan Nüzhet Otel'de gerçekleşti. Olayda aralarında alacak verecek meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen Mustafa K. ile Akif Mahmut Ö. otelde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa K., yanında getirdiği silahla önce Akif Mahmut Ö.'ye ateş açtı, ardından da kendini vurdu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa K.'nın ve Akif Mahmut Ö.'nün yaşamını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği otelde incelemelerde bulundu. Yaşamını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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