Otelde taşkınlık yapan turist kelepçelenince öldü

Olay, Ömer Tatil Köyü otelinde meydana geldi. Bulgaristan’dan tatil için Kuşadası’na gelen 35 yaşındaki Plamen Dinev, aşırı alkol alarak otel içinde bağırmaya başladı. Otel görevlileri tarafından defalarca uyarılan Dinev, bu uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdü.

Durumun kontrolden çıkması üzerine otel güvenliği tarafından müdahale edilerek kelepçelendi. Dinev, kelepçelendikten sonra bir anda hareketsiz kalarak yere yığıldı. Otel personeli hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinev’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Dinev’in cenazesi otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kameralara el koyan ekipler, olayın yaşandığı oteldeki 14 personeli gözaltına aldı. Plamen Dinev’in ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.