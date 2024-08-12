Otelde yangın paniği

Kaynak: İHA
Otelde yangın paniği

Avcılar'da bir otelde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Otelde yangın paniği

İstanbul Avcılar’da bir otelin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak üzerindeki bir otelde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı otelin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar otelden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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