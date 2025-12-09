Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sanat Sokak'ta bulunan bir otelin restoran kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

MÜŞTERİLER PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Korku ve paniğe neden olan yangın sırasında restoranda bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Otele polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından restoran kısmının üst katındaki yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.