Otele silahlı saldırı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da alacak-verecek meselesi nedeniyle bir otele düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı Sarayönü Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası belirlenemeyen minibüs ile otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü.

Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi.

otel.jpg

Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otelin önüne gelen minibüsün otomatik kapısının açılmasıyla açılan ateş sonucu aralarında çocukların da olduğu kalabalık arasında büyük bir korku yaşandı. Açılan ateş sonucu otelin camları kırıldı. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda maddi hasar oluştu.

