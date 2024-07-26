Otele yıldırım düştü ölümle burun buruna geldiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otele yıldırım düştü ölümle burun buruna geldiler

Antalya'da dün akşam aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat etkisini sürdüren sağanak yağış sırasında bir otelin bahçesine yıldırım düştü ve yangın çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirmesi sonrası dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'da sağanak yağış etkili oldu.

Yağış yaklaşık 1 saat devam ederken, fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih ederken, bazı iş yerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı.

AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ YANGIN ÇIKTI

Bazı noktalarda da ağaçlar devrilirken, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü. Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.

KAFENİN CAMLARI PATLADI

'Antalya Hakkında' hesabının paylaştığı görüntülerde; kentte bir restoranın camları patlarken, vatandaşlar paniğe kapıldı. Vatandaşların kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

7878.jpg

aw254816-07.jpg

aw254816-06.jpg

aw254816-05.jpg

aw254816-04.jpg

aw254816-03.jpg

aw254816-02.jpg

aw254816-01.jpg

İlgili Haberler
Dev arap firması Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı
Son Haberler
Beşiktaş gözünü Spor Toto'ya dikti Spor
Beşiktaş gözünü Spor Toto'ya dikti
Dev arap firması Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı Ekonomi
Dev arap firması Türkiye'nin ünlü şirketini satın aldı
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı Gündem
Samsun'da uyuşturucudan 17 kişi yakalandı
Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti Spor
Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Dörtyol’da elektrik panosu yandı Gündem
Dörtyol’da elektrik panosu yandı
En yakın arkadaşım’ dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti. ‘Tek yaptığı sağdan soldan para bulmak!’ Ekonomi
En yakın arkadaşım’ dediği Mehmet Şimşek'e veryansın etti. ‘Tek yaptığı sağdan soldan para bulmak!’