Otele yıldırım düştü ölümle burun buruna geldiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirmesi sonrası dün akşam saat 22.30 sıralarında Antalya'da sağanak yağış etkili oldu.

Yağış yaklaşık 1 saat devam ederken, fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih ederken, bazı iş yerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı.

AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ YANGIN ÇIKTI

Bazı noktalarda da ağaçlar devrilirken, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü. Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.

KAFENİN CAMLARI PATLADI

'Antalya Hakkında' hesabının paylaştığı görüntülerde; kentte bir restoranın camları patlarken, vatandaşlar paniğe kapıldı. Vatandaşların kaçıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.