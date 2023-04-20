Otelin 4. katından düşen adam hayatını kaybetti

Fatih’te bir otelin 4. katından düşen yabancı uyruklu yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Otelin 4. katından düşen adam hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde İstanbul, Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, umreden yeni dönen Endonezya uyruklu 81 yaşındaki adam, henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kattan aşağı düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. daha sonra polis ekipleri ise olay yerinde ve adamın düştüğü odada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Endonezyalı adamın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Öte yandan gözleri görmeyen adamın umreden yeni döndüğü ülkesine gitmek için İstanbul’da kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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