16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otelin önünde şüpheli ölüm 

Antalya'da Ali Düdük (52), Akdeniz Bulvarı'nda 3 yıldızlı bir otelin önündeki bankta ölü bulundu. Düdük'ün cansız nedeni otopsi için adli tıbba gönderildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:13
Takip Et

Otelin önünde şüpheli ölüm 

Otelin önünde şüpheli ölüm 
+
Aa
-

Olay, Antalya'da saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 3 yıldızlı otellerin bulunduğu caddede bankta Ali Düdük'ün hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Düdük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Ali Düdük'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
5
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
6
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Sahte içki nasıl anlaşılır?
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Netflix'e cihaz yönetimi özelliği geliyor. İşte şimdi bedavadan film izleyenler yandı
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Tandır cinayeti davasında flaş gelişme!
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
﻿Ukrayna: Rusya dün ülkedeki enerji tesislerine 96 füze ve İHA ile saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.