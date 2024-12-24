Oteller yılbaşı konseptiyle süslendi

Antalya'da Avrupalı ve Rus turistler için Noel hazırlığı da yapılan otellerde, Noel Baba figürü başta olmak üzere ışıltılı süslemeler, dev şeker baston figürleri ve çocuklar için hazırlanan hediyelerle yeni yıla özel programlar hazırlandı.

24 Aralık'ta Avrupalı Katolik Hristiyanların, 6 Ocak'ta da Rus ve BDT ülkelerinden Ortodoksların kutladığı Noel döneminin yoğun geçeceğine işaret eden turizmci Mustafa Yıldırım, "Yılbaşı dönemini ve misafir profillerini değerlendirerek dikkat çekici konseptler hazırladık. Bu hazırlığa yaklaşık 3 ay öncesinden başladık ve firmalarla iletişime geçtik. Şekerden kapı süsleri, dev yılbaşı ağacı, bahçeye ışıklandırmalar ve çeşitli figürlerle süsleme yaptık. Misafirlerimiz gördüğü an hemen fotoğraf çekiyor. Ülkelerindeki yılbaşı ruhunu otellerimize de yansıttık. Şu anda doluluk oranları yüzde 50 civarında. Ama yılbaşında yüzde 70 ve 80 seviyesine yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'RUS TURİST AĞIRLIKTA OLACAK'

Rus turistlerin yılbaşı döneminde ağırlıkta olduğunu belirten turizmci Yıldırım, "24 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar yoğun periyodumuz var. Otellerimizde çocuklar için çeşitli etkinliklerimiz var. Çorap içinde hediyeler, yılbaşı pastaları ve hazırlanan özel menüleri misafirlerimizin beğenisine sunuyoruz. Rusya, Almanya İngiltere ve Avrupa ülkelerinden turist yoğunluğu olmasını bekliyoruz" dedi.

'HER YIL TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYORUZ'

Yılbaşı tatili için her yıl Türkiye'yi tercih ettiklerini belirten Rus Firuze San, "Yılbaşı bizim için çok önemli. Her yıl Türkiye'yi tercih ediyoruz. Şehir merkezindeki otellerde kalıyoruz. Otele girdiğimizde yılbaşı ağacını görüyoruz. Çok güzel süslemişler. Kendi ülkemizde gibi hissediyoruz" diye konuştu.