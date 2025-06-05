Otellerde doluluk yüzde 75’i aştı

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan ilçede otellerde doluluk oranı yüzde 75'i aşarken, bölgedeki esnaf ve turizm işletmeleri de yoğunluğa hazır olduklarını belirtti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı ile yaz sezonuna da girmiş bulunuyoruz. Şu anda Çeşme otelleriyle, esnafıyla, üreticisiyle ve tüm kamu kurumlarıyla bayrama hazır" ifadelerini kullandı.

EN AZ YÜZDE 75 DOLULUK BEKLENİYOR

Çeşme'deki otellerin büyük bölümünün kapılarını açtığını söyleyen Belge, "Biz bu bayramda ortalamada en az yüzde 75 doluluk bekliyoruz. Gelen rezervasyonlar da bu beklentimizi destekliyor. Hatta doluluk oranının bu seviyenin de üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hem Çeşme Turistik Otelciler Birliği, hem Alaçatı Turizm Derneği bütün üyeleri ile birebir dirsek temasında ve şu anda neredeyse tüm otellerimiz Kurban Bayramı'nda açıyor. Dünden bugüne, bugünden de yarına rezervasyonlar artıyor. Ve güzel bir bayram geçeceğinin işaretini dün akşam da hem Çeşme'de hem Alaçatı'daki yoğunluktan anladık. Ben 2025 yazının hem sezon süresi açısından uzun olacağına hem de geçen yıl ve bir önceki yıla göre daha iyi gecelemeler ve oda dolulukları ile kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL

Belge, Çeşme'nin sadece lüks tatil değil, ekonomik seçenekler açısından da zengin olduğuna dikkat çekti. "Her keseye uygun tatil imkânı Çeşme'de mevcut, yeter ki misafirlerimiz araştırma yapsın. Otellerimizin temizliği, hizmet kalitesi ve güvenilirliğine kefiliz" diyen Belge, 2025 yaz sezonuna ilişkin beklentilerini de şöyle paylaştı:

"2025 yazının hem sezon süresi açısından uzun olacağına hem de geçen yıl ve bir önceki yıla göre daha iyi gecelemeler ve oda dolulukları ile kapatacağımıza inanıyorum."

Ayrıca bayram döneminde hava sıcaklıklarının da oldukça elverişli olduğunu belirten Belge, denize giren misafirlerin sayısının arttığını ve bunun yaz enerjisini erkenden bölgeye taşıdığını ifade etti. Çeşme'deki kamu kurumları, belediye, kaymakamlık ve yerel STK'ların birlikte çalıştığını vurgulayan Belge, turizmin sürdürülebilirliği ve misafir memnuniyeti açısından bu iş birliğinin önemini vurguladı. Belge, sözlerini, "Her zaman söylediğim gibi Çeşme'yi izlemeye devam edin. Söz konusu Çeşme ise gerisi teferruattır" diyerek noktaladı.