Otellerin 1 gecelik yılbaşı bedeli duyanların aklını aldı! Emekli 2025'te yağacak zamların hesabını yaparken...

Yeni yılın gelişiyle birlikte Türkiye'de iki ayrı dünya belirginleşiyor: Bir yanda yeni yıla lüks otellerde sanatçılar eşliğinde girenler ödeyecekleri fiyatı bile umursamazken, dar gelirli kesim ise 2025'in ilk haftasında gelecek zamları düşünüyor. Dar gelirliler yılbaşı sofrasında hindi yerine yarım tavukla yetinirken, lüks otellerde yeni yıla 'Merhaba' diyecek olanlar menüleri mercek altına alıyor. Menularde bir tek kuş sütünün eksik olduğu belirtiliyor. Bu durum Türkiye'nin sosyoekonomik farklılıkları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Antalya ve Kıbrıs gibi popüler tatil destinasyonlarında, ünlü sanatçıların sahne aldığı yılbaşı programları ile 5 günlük tatil paketleri sunuluyor. Fiyatlar, otelin konumuna ve sahne alacak sanatçıya göre değişkenlik gösteriyor.

Mesela, Antalya Lara'daki Royal Seginus Otel'de 2 kişilik konaklama ve Gülben Ergen'den Oğuzhan Koç'a kadar uzanan bir sanatçı listesi ile yeni yıla merhaba demek 69 bin 258 TL.

Antalya Kemer'deki Rixos Sungate'de Sibel Can, Özcan Deniz ve Ziynet Sali gibi isimlerle bu maliyet 95 bin 976 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kıbrıs'ta ise Kenan Doğulu ile yılbaşı kutlamak isteyenler 165 bin TL'yi gözden çıkarmalı.

SOĞAN SALATALI MENÜ

Diğer yandan, asgari ücretle çalışanlar ve emekliler için yılbaşı kutlaması çok daha mütevazı. Hindi bile alamayan bu kesim, yarım tavuğa razı olmak zorunda. Emekli bir vatandaş, "Çocuğum olmasa meyve bile alamam" diyerek durumu özetliyor. Yarım tavuk, pirinç pilavı ve soğan salatası ile sınırlı bir yılbaşı sofrası hazırlamak, günümüz ekonomik koşullarında bile 'lüks' sayılabilir.

Evde yılbaşı kutlamak isteyenler için gıda fiyatları da cep yakıyor. Ortalama bir aile için 4 kişilik yılbaşı sofrası 2 bin TL civarında. Eğer dışarıdan pişmiş bir hindi sipariş vermek isterseniz, bu fiyat 2 bin 190 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Tavuk ve pilav kombinasyonu ise 2 bin TL. Yılbaşı pastası 400 TL'den, kuruyemişin kilosu da 450-650 TL arasından başlıyor.

Restoranda yılbaşı eğlencesine katılmak isteyenler için İstanbul'da en uygun fiyat kişi başı 1500 TL iken, bu rakam Boğaz'da tekne turu ile 4 bin ila 10 bin TL'ye çıkabiliyor. Boğaz'ın en prestijli mekanlarından Çırağan Sarayı'nda gala yemeği ve canlı müzikle yeni yıla girmek 12 bin TL'den başlıyor, Raffles Otel'de ise 19 bin TL'ye ulaşıyor.

DAR GELİRLİ YILBAŞININ SADECE ADINI DUYUYOR

Bu yılbaşı, Türkiye'nin sosyal yapısındaki uçurumu daha da belirgin hale getiriyor. Bir tarafta şatafatlı kutlamalar, diğer tarafta yılbaşının sadece adını duyan bir kesim var. Zenginler tatil planları yaparken, dar gelirli vatandaşlar için yılbaşı sadece televizyondan izlenecek bir şov olarak kalıyor. Bu durum, ülkenin iki farklı yüzünü, acı ama gerçek bir şekilde gözler önüne seriyor.

BAZI OTELLERİN FİYATI

Antalya Lara'da bulunan Royal Seginus Otel'de 2 kişilik konuklamanın fiyatı cep yakıyor. 28 Aralık Gülben Ergen, 29 Aralık Hakan Altun, 30 Aralık Sertab Erener, 31 Aralık Oğuzhan Koç ve Grup Kafadar. 27 Aralık giriş 1 Ocak çıkışlı fiyatı: 69 bin 258 TL.

Antalya Kemer Rixos Sungate Otel'de: 28 Aralık Sibel Can, 29 Aralık Özcan Deniz, 30 Aralık Ferhat Göçer, 31 Aralık Ziynet Sali. 27 Aralık giriş 1 ocak çıkışlı fiyat 95 bin 976 TL.

Antalya Belek Granada Luxury Otel 28 Aralık Gökhan Tepe, 29 Aralık Volkan Konak, 30 Aralık Ebru Gündeş, 31 Aralık Candan Erçetin. Fiyat: 82 bin 001 TL.

Kıbrıs Elexus Hotel Resort Casino. 31 Aralık Kenan Doğulu. 2 kişi 5 gece 165 bin TL.

Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & Spa: 31 Aralık Mustafa Sandal. 2 kişi 5 gece 117.688

BOĞAZ’DA BİR GECE 12 BİN LİRA

Dünyanın incisi İstanbul Boğazı’nda yılbaşı kutlaması yapmak herkes için özel. Mekânlar ise şimdiden tarifelerini belirledi. Bazı mekânların kişi başı fiyatları şöyle:

Çırağan Sarayı Tuğra Restoran (gala yemeği ve canlı müzik) 12 bin TL

Çırağan Sarayı Balo Salonu (gala yemeği) 15 bin 200 TL

Raffles Otel (gala yemeği) 19 bin TL

Swiss Otel, 8 bin 950 TL’den başlıyor

Hilton Bosphorus 9 bin 500 TL

The Peninsula’da 4 bin 800 TL

The Grand Tarabya (canlı müzik); fiyatlar 24 bin, 27 bin ve 30 bin TL şeklinde belirlenmiş

İstanbul Marriott Hotel Şişli (sanatçılı program) 15 bin ila 50 bin TL arasında

Elite World Grand Küçükyalı, 8 bin-12 bin TL

Pendik Green Park, 4 bin-5 bin TL arasında

Hilton Kozyatağı 4 bin 500-8 bin TL arasında