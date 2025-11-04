Yılmaz Aslantürk, sosyal medya hesabından Otisabi serisinin artık Naber dergisinde yayınlanmayacağını söyledi.

Yılmaz Aslantürk Naber’den ayrılma gerekçesi olarak Umut Sarıkaya’nın Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Otis Abi olarak hafızalara kazınan Yılmaz Aslantürk, Sarıkaya’nın hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra kendisiyle olan dostluğunu ve ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Otis Abi Naber’den ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti. En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkimi ve dostluğumu sonlandırdım.