Otizm farkındalığına dokunan Carl the Collector hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ediyor

Zachariah OHora’nın yaratıcısı olduğu “Carl the Collector,” hem otizm spektrumundaki bireyleri anlamak hem de çocuklara farklılıkların zenginlik olduğunu anlatmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. PBS KIDS ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, sıcak kalpli bir rakun olan Carl’ın Fuzzytown’daki gündelik maceralarını konu alıyor. Otizmli bir bireyin bakış açısını merkezine alan bu dizi, çocukların hem eğlenmesini hem de farkındalık kazanmasını sağlıyor.

KAPSAYICI BİR İLHAM KAYNAĞI

OHora, “Carl the Collector” fikrinin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlatıyor: “Okulda gördüğüm kapsayıcı model beni derinden etkiledi. Her çocuk ihtiyacını karşılayıp aynı zamanda eşit kaynaklara erişim sağladığında, stigmalar ortadan kalkıyor. Carl ile bu farklılıkları görünür kılmak istedim.”

Dizi, otizm spektrumundaki bireylerin dikkat çekici detaylara odaklanma ve yaratıcı düşünceler üretme becerilerini görünür kılıyor. Carl’ın imza koleksiyonları – takma bıyıklar, evcil kayalar ve şapkalardan oluşan çeşitli nesneler – çoğu zaman Fuzzytown’daki problemleri çözmek için kilit rol oynuyor.

KARAKTERLERİN GERÇEKÇİ HAREKETLERİ

Lisa Whittick, dizinin yönetmeni olarak, Carl’ın hareketlerini ve tepkilerini gerçekçi bir şekilde tasarlamanın önemini vurguluyor. “Otizmli bireylerin kendilerini rahatlatmak için yaptığı hareketler—çekingen bakışlar, ellerini oynatma ya da saçlarını dolama gibi—dizide doğal bir şekilde yansıtılıyor. Carl’ı animasyonun tipik hızlı temposuyla değil, sakin ve dingin bir şekilde canlandırmak istedik,” diyor Whittick.

Bu hassasiyet, karakterlerin hem otizmli bireyleri hem de genel izleyiciyi etkili bir şekilde temsil etmesini sağlıyor. Dizinin seslendirme çalışmalarında da çocuk oyuncuların doğal tonlamaları ve duraklamaları korunarak gerçekçilik ön planda tutulmuş.

OTİZMLE İÇSEL BİR YÜRÜYÜŞ

OHora, dizide otizmi anlamlandırmak için Carl’ın zihinsel yolculuğuna da yer verildiğini belirtiyor. Carl, kendi beynindeki "Sinaps Kavşağı" adı verilen bir dünyada düşüncelerini topluyor ve onlarla etkileşime geçiyor. Bu metaforik yolculuk, izleyicilere otizmli bireylerin dünyayı nasıl algıladıkları konusunda çarpıcı bir bakış açısı sunuyor.

Yeni Nesil Hikâye Anlatımı “Carl the Collector,” sadece bir çocuk dizisi olmaktan çıkıp farklılıkların anlam bulduğu bir platforma dönüşüyor. Autizmli bireyleri anlamak ve kucaklamak isteyen herkes için ilham verici bir yapım. OHora’nın dediği gibi, “Eğer bu dizi insanları gülümsetirken aynı zamanda yardımcı da olabiliyorsa, benim için her şeye değer.”

“Carl the Collector” ne yazık ki şu an PBS KIDS platformunda izlenebiliyor. Kısa süre sonra ülkemizdeki platformlar üzerinden de yayınlanmaya başlaması bekleniyor.