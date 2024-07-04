Otizmli çocuğa arabasına dokundu diye saldırdı. ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay

Düzenleme: Serkan Talan
Otizmli çocuğa arabasına dokundu diye saldırdı. ‘İnsanlık ölmüş’ dedirten olay

ABD’de çekilen bir görüntü ‘insanlık ölmüş’ dedirtti. Sosyal medyada gündem olan olayda lüks araç sürücüsü arabasına dokundu diye otizmli bir çocuğa saldırdı.

ABD’de çekilen bir görüntü sosyal medyada infiale neden oldu. Görüntülerde bir kişi, lüks arabasına dokunduğu gerekçesiyle otizmli bir çocuğa saldırdı. Çocuğa saldıran kişinin sonrasında arabasının logosunu düzelttiği ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, Los Angeles kentinde ablası ile birlikte yiyecek almak için dışarı çıkan 10 yaşındaki Alfredo Morales, yolda gördüğü Mercedes marka lüks otomobile dokundu. Aracın sürücüsü ise hemen dönerek küçük çocukla ablasının durduğu otobüs durağına geldi. Araç sürücüsü ablasının özür dilemesine rağmen çocuğa tokat attı.

Aracındaki logoyu düzelten sürücü sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören ve sosyal medyada gündem olan videoyu çeken kadın, sürücünün saldırısından dolayı şoke olduğunu söyledi.

10 yaşındaki çocuğun babası yaptığı açıklamada otizmli olan çocuğun etrafını keşfetmek için sık sık çevresinde gördüklerine dokunduğunu söyledi. Çocuğun ailesi polise giderek araç sürücüsünden şikayetçi oldu.

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