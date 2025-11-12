YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz, Manisa’da yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan otizmli çocuğun merdivenlerden itilmesi olayına sert tepki gösterdi.

İnceöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı okulda bazı normal çocuk velilerinin, şiddeti uygulayan müdüre destek vererek, otizmli çocuğun “normal okulda ne işi var” şeklinde suçlanmasına tepki gösterdi.

İnceöz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç mi değişmez bu kokuşmuş, iğrenç zihniyet? Bir adım ileri gidemez mi insanoğlu? Merdivenden itilen çocuk sizin çocuğunuz olsa, acaba ne yapardınız? Bizler her zaman doğrunun yanında olacağız. İyileri, bu sessiz melekleri yalnız bırakmayacağız, bu böyle biline! Bu kötülükte birleşme haline karşı, iyileri ve bu şiddeti destekleyenleri kınamaya davet ediyorum."

Yaşanan bu üzücü olay, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın ve şiddetin önlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, otizmli çocukların eğitim ve sosyal hayat içinde eşit haklara sahip olması gerektiğini, toplumsal bilinç ve eğitimle bu tür vakaların önlenebileceğini vurguluyor.

Cennet İnceöz’ün açıklaması, sadece olayın mağduru olan çocuğa değil, benzer durumlarla karşılaşabilecek tüm özel gereksinimli çocuklara destek mesajı olarak yorumlanıyor.