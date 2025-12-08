Yürek sızlatan görüntülerin adresi Bursa'nun Osmangazi ilçesi... BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. Görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından kayda alındı.

Veli Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını söyleyerek, kentte çok sayıda eğitim merkezi olduğunu, fakat eğitimcilerin çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları sebebiyle ciddi zararlara yol açtığını belirtti. "Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor" diyen Gürel "Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” diye isyan etti.

‘ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR’

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, özel gereksinimli çocukların sessiz, sakin alanlarda eğitim görmesi gerektiğini vurguladı. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler olduğunu söyleyen Gürel, "Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmli. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştirdiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar” diye konuştu.

Öte yandan görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.