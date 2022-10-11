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Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenlerden biri tutuklandı

Antalya'da otizmli anaokulu öğrencisine fiziksel ve psikolojik uygulayan 2 öğretme gözaltına alındı. Öğretmenlerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:24
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Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenlerden biri tutuklandı

Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan öğretmenlerden biri tutuklandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, valilik de inceleme başlattı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan diğer öğretmen ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, olay cuma günü Gazi Mahallesi’nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda meydana geldi. Okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı.

Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.

İdari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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