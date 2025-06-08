Otizmli Onurcan’dan 15 gün sonra acı haber! Cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Elif Mahallesi yakınlarında Fırat Nehri’nde balık tutan vatandaşlar, suda bir ceset fark ederek jandarmaya haber verdi.

Olay yerine ulaşan jandarma bot timi, cesedi sudan çıkardı.

Yapılan inceleme sonucunda, cesedin Araban ilçesine bağlı kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’e ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aramaların 15. gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Olayın akabinde ceset, baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş ve Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Onurcan için teknoloji seferber edildi

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde 24 Mayıs’ta kaybolan otizmli oğulları Onurcan Özdemir için çok sayıda ekip tarafından arama kurtarma çalışması yürütülmüştü.

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