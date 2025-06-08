Otizmli piyanist Cem Görkem’den muhteşem performans: Hedefi Fazıl Say gibi dünyaca ünlü olmak

Mersin’de 2,5 yaşında otizm tanısı konulan 27 yaşındaki Cem Görkem Gündoğdu, küçük yaşlarda başladığı piyano eğitimi ve müziğe olan tutkusuyla 17 yıldır piyano çalıyor. Haftada iki gün Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nda piyano çalan otizmli genç, Fazıl Say gibi dünyaca ünlü bir piyanist olma hayali kuruyor. Annesi Ferda Gündoğdu, Cem Görkem’in sosyal hayatta ve iletişimde yaşadığı zorlukları müzikle aştığını, duygularını notalara dökerek kendini ifade ettiğini söylüyor.

“FAZIL SAY GİBİ DÜNYACA ÜNLÜ BİR PİYANİST OLMAK İSTİYORUM”

10 yaşından beri piyano çalan Cem Görkem Gündoğdu, “27 yaşındayım. Piyano çalmayı çok seviyorum, harika hissediyorum. Yabancı parçaları, klasik ve sonat tarzlarını tercih ediyorum. Mozart, Beethoven, Chopin çalmayı seviyorum ama daha çok sonat çalıyorum. Fazıl Say gibi dünyaca ünlü bir piyanist olmayı hedefliyorum. Bunun için durmaksızın çalışıyorum” dedi.

TİYATRODAN HOŞLANMADI, PİYANOYA YÖNELDİ

Annesi Ferda Gündoğdu, Cem Görkem’in piyano yolculuğunu şöyle anlattı: “Başta böyle bir planımız yoktu. Tiyatro gibi farklı alanlara yönlendirdik ama Cem Görkem tiyatrodan hoşlanmadı. Kurs yerinde piyanoyu görünce hocasına bu alana yönelmesini istediğimi söyledim. Böylece başladı. Birkaç ay sonra hocası onun çok yetenekli olduğunu, devam etmemiz gerektiğini belirtti ve biz de bırakmadık.”

“ÇOCUKLARIMIZIN TOPLUMDA GÖRÜNÜR OLMALARI İÇİN ÇOK UĞRAŞIYORUZ”

Cem Görkem’in 17 yıllık piyano serüveninde pek çok zorluğu aştıklarını belirten Ferda Gündoğdu, otizmli bireylerde aile desteğinin önemine dikkat çekti: “17 yıl zorlu geçti, kolay bir süreç değildi. Çocuklarımızın toplumda yer alması ve görünür olması için çok çaba sarf ediyoruz. Müzik bu konuda harika bir yol. Bu yüzden devam etmesini istedim. Çocuklarımız iletişimde zorlanıyor ama müzik mükemmel bir araç. Hocasıyla derslerde iletişim kuruyor, bu adeta bir terapi. Müzik sayesinde bu zorlukları biraz aştık. Kendi içlerine kapanıklar ama müzik onları açıyor, sosyalleştiriyor ve iletişim kurmaya teşvik ediyor. Cem Görkem duygularını notalara dökerek kendini ifade ediyor.”

“CEM GÖRKEM’LE YARIM SAATTE BÜYÜK YOL KAT EDİYORUZ”

Cem Görkem’in 6 yıldır piyano eğitmeni Jala Hacıyeva, “Pandemi döneminde tanıştık. Cem Görkem zaten müzikte çok ileriydi çünkü 17 yıldır piyano çalıyor. Onu bir üst seviyeye taşımayı hedefledik ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Özel bir öğrenci olduğu için doğru iletişim önemli. Zaman zaman zorlandık, bazen çalmak istemediği parçalar oldu ama birbirimizi çok sevdiğimiz için ortak bir noktada buluşuyoruz” dedi.

Cem Görkem’in gelişiminin diğer öğrencilerden farklı olduğunu vurgulayan Hacıyeva, “İletişim, zeka, yetenek ve başarı açısından çok farklı. Başka bir öğrenciyle aylarca kat ettiğim yolu Cem Görkem’le yarım saatte, bir saatte alıyorum. Bir parça verdiğimde kısa sürede deşifre edip çalabiliyor” diye konuştu.