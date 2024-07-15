Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı

Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı
Kaynak: AA / DHA / İHA

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü. Aynı zamanda Serik ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana ve seralara sıçrayan bir yangın da söndürüldü.

1/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 1

Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve yeni dikilen zeytin bahçesi ile seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.

3/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 3

Ayrıca, Serik ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın da ekiplerin çabalarıyla söndürüldü.

4/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 4

Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarıyla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

5/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 5

Yangında 6 sera ve 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

6/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 6

Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

7/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 7
8/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 8
9/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 9
10/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 10
11/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 11
12/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 12
13/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 13
14/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 14
15/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 15
16/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 16
17/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 17
18/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 18
19/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 19
20/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 20
21/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 21
22/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 22
23/23
Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı 23
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı
Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi! Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında konaklamıştı
15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını
15 Temmuz Şehitler Makamı’na ziyaretçi akını
Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı
Güzellik merkezlerinde bu işlemi yaptıranlar dikkat! Suç sayıldı
Marmara'da tehlike çanları! Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı
Marmara'da tehlike çanları! Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı
Asfalt eriten çöl sıcakları geliyor. Meteoroloji uyardı: Acil işi olmayan dışarı çıkmasın
Asfalt eriten çöl sıcakları geliyor. Meteoroloji uyardı: Acil işi olmayan dışarı çıkmasın
Ben Neden Sevilmiyorum? Sorusunun Arkasındaki Gerçek
Ben Neden Sevilmiyorum? Sorusunun Arkasındaki Gerçek