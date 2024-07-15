Otluk alanda başladı orman ve seralara sıçradı

Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve yeni dikilen zeytin bahçesi ile seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.
Ayrıca, Serik ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın da ekiplerin çabalarıyla söndürüldü.
Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarıyla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangında 6 sera ve 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.