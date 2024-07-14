Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA
Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Silivri’de otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu.

İstanbul Silivri’de otluk alanda çıkan anız yangını kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yoldan geçen araçları tehdit etti. Silivri Gazitepe yolu trafiğe kapanırken yangından kaçmaya çalışan bazı sürücüler kaza yaptı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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