Otluk alandaki yangın söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otluk alandaki yangın söndürüldü

Adıyaman’da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgilim soruşturma başlatıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmethoca ve Kayaönü köylerinin bulunduğu kırsal bölgede kuru ot yangını meydana gelmiş ve yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı.

Arazi şartlarının dağlık ve engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanmış ve ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma içerisine girmişti.

Meyve bahçeleri ve civarda bulunan bazı evlerin de zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla igili inceleme devam ediyor.

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