Otluk arazide uyuşturucu partisine polis baskını

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul’un Esenyurt’ta otluk arazide uyuşturucu kullanan kişiler kameraya takıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polisler şüphelileri yakaladı.

Olay, Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bugün meydana geldi. İddiaya göre, bir grup sabah saatlerinde otluk alanda uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle sersemleşen ve çevreye rahatsızlık veren şahısların, arazide uyuşturucu madde yapımı için bidonlar bulundurdukları belirlendi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen N.K., E.T., M.G., A.T. ve O.B.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma veya kullanma" suçundan işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Arazide uyuşturucu madde kullanan şahısların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların uyuşturucu tükettikleri anlar ve polis ekiplerinin şahısları gözaltına aldığı anlar yer aldı.

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