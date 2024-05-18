Oto elektrik ustası inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Kemal C.T., 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında arkadaşı Murat Arslan ile alkol almaya başladı.

İddiaya göre, tuvalet ihtiyacını gidermeye giden ve uzun bir süre gelmeyen Arslan’ı aramaya çıkan Kemal C.T., arkadaşını asansör boşluğuna düşmüş vaziyette buldu.

Kemal C.T.’nin bildirmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oto elektrik ustası Murat Arslan'ın cesedi otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kemal C.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.