Oto faresi yakalandı

Kaynak: İHA
Oto faresi yakalandı

Konya’da farklı tarihlerde otomobillerin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin operasyon kapsamında 6 farklı araçtan nakit ve döviz para ile birlikte toplam 8 bin lira aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde son haftalarda 4 farklı araçtan hırsızlık gerçekleştiği ihbarı yapıldı. Park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerinde döviz ve Türk lirası, 0.5 gram altın, banka kartları, imza sirküleri ve kaşe çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgeyi kıskaç altına aldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelinin S.B. (33) olduğu tespit edildi. Hakkında 6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Sanal kumarda 600 bin TL kaybettikten sonra otolardan hırsızlık yaptığı öğrenilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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