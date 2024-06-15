Oto galeride yangın panik yarattı

Edinilen bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı'ndaki eski sanayi sitesi yakınlarında bulunan bir galeride henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevlerin arasında kalan birçok araç zarar gördü. İhbar üzerine hızla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölge sakinleri de araçları kurtarma çabasına katıldı. Kan kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.