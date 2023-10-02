Oto kurtarıcı kamyona çarptı

Bolu’da D-100 kara yolunda Abant Kavşağı’nda yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan oto kurtarıcı, önünde giden kamyona çarptı. Oto kurtarıcının sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Oto kurtarıcı kamyona çarptı

Kaza, D-100 kara yolunda Abant Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ufuk Ö. idaresindeki 06 EB 7273 plakalı oto kurtarıcı, aynı istikamette seyreden Şinasi C. yönetimindeki 23 ADR 027 plakalı kamyona çarptı.

aw043097-03.jpg

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Sağanak yağışın etkisiyle duramayan oto kurtarıcının sürücüsü Ufuk Ö., çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw043097-04.jpg

Araç içerisinde sıkışan Ufuk Ö., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk tedavisi yapılan yaralı daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının iki bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

aw043097-05.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Adana’da deprem Yaşam
Adana’da deprem
Kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet devrildi Yaşam
Kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet devrildi
Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi Yaşam
Tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi
Yağışla birlikte su seviyesinin yükseldiği dere, depremzedeleri tedirgin etti Yaşam
Yağışla birlikte su seviyesinin yükseldiği dere, depremzedeleri tedirgin etti
Pencereden apartmanın terasına düştü, itfaiye vinçle kurtardı Yaşam
Pencereden apartmanın terasına düştü, itfaiye vinçle kurtardı
Düğün magandalarına silah atılmaması uyarısı yapan polislere taş ve cam şişelerle saldırdılar Yaşam
Düğün magandalarına silah atılmaması uyarısı yapan polislere taş ve cam şişelerle saldırdılar