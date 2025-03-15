Oto pazarında Ramazan yoğunluğu

Van Erciş karayolu üzerinde bulunan açık oto pazarı, sezonun en yoğun günlerinden birini yaşadı. Tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen pazar, bugün de yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı.

Açık oto pazarına araçlarını satmak için gelen vatandaşlar, alıcı bulamamaktan şikayet ederken, alıcılar ise uygun fiyatlı araçların genellikle hasarlı olduğunu, yeni modellerin ise fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

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Hafta sonu yoğunluğu yaşanan ikinci el açık oto pazarında, genel olarak araç fiyatlarında düşüşün sürdüğü gözlemlendi.

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"PİYASA GÜZEL AMA ALICI YOK"

İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Şahabettin Demirtaş, pazarda çok fazla araç olduğunu ancak alıcıların az olduğunu belirtti.

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Araç alım sürecinde bilgi sahibi olmayan kişilerin de sürekli soru sorduğunu ifade eden Demirtaş, "Piyasa güzel ve araç fiyatları uygundur. Herkes kendi bütçesine göre araç bakıyor. Ben de aracımı 670 bin liraya satışa çıkardım ama 650 bin liraya kadar düşürebilirim" dedi.

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Yüksek model araç fiyatlarının düşmediğini dile getiren Mehmet Üstün ise "Piyasayı öğrenmek için geldim. Şu an çok durgun bir dönem yaşanıyor. Ne alan var ne de satan. Herkes araçlara bakıp gidiyor" diye konuştu.