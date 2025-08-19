Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu

Büyükçekmece’de oto tamircinin kontrolündeki 17 milyon değerindeki lüks araç kaza yaparak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybetti.

Araç köprü ayağına çarptıktan sonra ters dönerek kullanılamaz duruma geldi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza sonrası bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

Kaza ile ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Sürücünün aracı onaran usta olduğu anlaşıldı.

Oto tamir ustasının tamir tamamlandıktan sonra test sürüşü yaptığı sırada kazayı yaptığı, lüks aracı onardığı anları da sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

Son Haberler
Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı
Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı
AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli
AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli
Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu
Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu
Zelenskiy: Putin ile ikili bir görüşmeye hazırız
Zelenskiy: Putin ile ikili bir görüşmeye hazırız
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım