Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu

İstanbul Büyükçekmece E-5 karayolu Ekinoba mevkiinde piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybetti.

Araç köprü ayağına çarptıktan sonra ters dönerek kullanılamaz duruma geldi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza sonrası bölgede yoğun araç trafiği oluştu.

Kaza ile ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Sürücünün aracı onaran usta olduğu anlaşıldı.

Oto tamir ustasının tamir tamamlandıktan sonra test sürüşü yaptığı sırada kazayı yaptığı, lüks aracı onardığı anları da sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.