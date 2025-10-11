Oto tamirhanesinin sahibi Yaşar Resim'den haber alamayan yakınları iş yerine geldi. Dükkanda yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, çalışır vaziyetteki araç içinde Resim’in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde genç oto tamircisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Resim'in iş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.