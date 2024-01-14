Oto tamirhanesindeki yangında 2 otomobil ve 1 motosiklet hurdaya döndü

Kaynak: İHA
Oto tamirhanesindeki yangında 2 otomobil ve 1 motosiklet hurdaya döndü
Sultangazi’de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında, dükkan içerisinde bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet adeta metal yığınına döndü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Sokak’ta saat 01.30 sıralarında, 5 katlı binanın giriş katında bulunan oto tamirhanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.

Alevlerin büyüyerek yayılmasıyla yangın, tamirhane içerisindeki 2 otomobil ve 1 motosiklete sıçradı.

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapalı olan dükkanın demir korkuluk ve camlarını kırarak yangına müdahalede bulundu.

Tamirhane içerisinde alevlere teslim olan 2 otomobil ve 1 motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 otomobil ve 1 motosiklet adeta hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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