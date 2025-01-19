Oto yıkamacıda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Oto yıkamacıda çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

İstanbul Esenyurt’ta oto yıkamacıda 2i kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldürüldü.

Tartışma gece saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 355. Sokak üzerinde bulunan oto yıkamacıda gerçekleşti. Aktarılanlara göre dükkanda konuşan şahıslar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada şahıslardan biri yanında taşıdığı silahını çıkararak diğerine ateş etti. Silahla vurulan kişi, olay yerinde yaşamını kaybetti.

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KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, saldırıda kullanılan silaha ait boş kovanın kanalizasyonda olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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