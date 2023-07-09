Otobanda alev alan kamyonetten son anda kurtuldular

İHA’nın haberine göre, Adana'dan Gaziantep istikametine giden, 33 ER 258 plakalı kamyonetin Nurdağı mevkiinde motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören ismi öğrenilemeyen sürücü ve beraberindeki 3 kişi, araçtan güçlükle çıktı. Kısa sürede alev topuna dönüşen kamyonette patlamalar meydana geldi. Rüzgarla birlikte büyüyen yangın tüm kamyoneti sardı.

Yangına diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleri ve suları dökerek müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.