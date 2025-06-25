Otobanda alevler içinde kaldı! Kimse durmadı

Bursa'da otobanda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan Hyundai marka otomobil kısa sürede alev aldı. Aracından çıkan alevleri söndürmek için çevredekilerden yardım isteyen sürücü kimse durmayınca, yolun ortasında canı pahasına mücadele etti. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa Orhangazi-Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Hyundai otomobilin motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Alevlerin sardığı otomobilin sürücüsü ise çevredekileri durdurup yardım istedi ama kimse oralı olmadı. Bir süre sonra duran bir vatandaş ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.