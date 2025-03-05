Otobanda şaşırtan olay! Sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık otoyolda bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Tek şerit halinde ilerleyen sürücüler sığırcık sürüsünden kurtulunca derin bir oh çekti.

Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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