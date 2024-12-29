Otobanda yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, otobanda yolun karşısına geçmek isterken 34 KVG 818 plakalı tır tarafından çarpıldı ve altına alındı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kimliği tespit edilemeyen şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.