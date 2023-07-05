Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü yol kenarındaki bariyere çarparak asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

İddiaya göre; Kuzey Marmara Otoyolu'na istikametine ilerleyen 80 LP 098 plakalı tur otobüsü, Ümraniye sapağına geldiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanan otobüsün ön kısmı bariyerlerde asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle otobüste hasar meydana gelirken, kapanan yolda polis ekipleri önlem aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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