Otobüs bir anda alev topuna döndü! Şoförün soğukkanlılığı hayat kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de seyir halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şoförün soğukkanlılığı sayesinde yolcular hızla tahliye edildi. Otobüs alevler içinde kalırken, yangına kısa sürede müdahale edildi.

Mersin'de seyir halindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsten yolcular son anda tahliye edildi.

Olay, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'nin kullandığı yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden yanmaya başladı.aw457217-01-001.jpgAlevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları hızla tahliye etti. Bu sırada otobüs alev topuna döndü. Sürücü ve çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 4 dakika içerisinde bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Toroslar ve Merkez itfaiye ekipleri geldi. Alevlere 3 ayrı koldan müdahale eden itfayiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otobüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.aw457217-03-001.jpg

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