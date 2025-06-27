Otobüs durağına saldırıp camları kırdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs durağına saldırıp camları kırdılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otobüs durağına saldırı düzenlenendi. Durağın camları kırılırken çevrede alüminyum folyo kalıntıları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, durağa gelen vatandaşlar camların kırıldığını, çevrede cam parçacıkları ile birlikte alüminyum folyo kalıntıları olduğunu gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, durak ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel, olayın gece saatlerinde yaşandığını söyleyerek, "Gün ağarınca bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yolda alüminyum folyo parçacıkları, asfalta yapışmış kimyasallar var. Bunların içeriği ile ilgili polislerden bilgi alacağız. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece yarısından sonra gelip durağımızın camlarını kırmışlar" dedi.

Daha önce de benzer bir durum yaşandığını ve durağa zarar verildiğini ifade eden Tuncel, "Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan problemi gidermişti fakat bu sefer yaşanan biraz daha farklı bir durum. Dediğim gibi, yolda kalıntılar var ancak içeriğini bilemiyoruz" diye konuştu.

"SÜREKLİ BURADA OTURUYORDUK AMA ŞU ANDA OTURAMIYORUZ"

Her sabah yürüyüş yaptığını ve zaman zaman otobüs durağında mola verdiğini dile getiren mahalle sakini ise "Buna zarar verenler bu durumdan zevk alıyor bence. Sürekli burada oturuyorduk ama şu anda oturamıyoruz. Üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

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