Otobüs durağında bıçaklı kavga

Kaynak: DHA
Otobüs durağında bıçaklı kavga

Kayseri'de 18 yaşındaki M.A.M. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı H.B. tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 23.00 sularında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Hakan Türk Caddesi üzerinde Seksenler Parkı yanındaki otobüs durağında gerçekleşti. H.B. ile M.A.M. arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

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M.A.M., yaşanan kavga sırasında H.B. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan H.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, M.A.M.’nin sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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