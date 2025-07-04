Otobüs durağında can pazarı: Talihsiz genç kız oracıkta can verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Otobüs durağında can pazarı: Talihsiz genç kız oracıkta can verdi

Bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olan trajik kazada sürücünün sağlık sorunu yaşadığı düşünülüyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yaşanan feci kazada, bir araç otobüs durağına daldı. 3 Temmuz sabahı 10.40 sularında meydana gelen olayda, 2005 doğumlu iki genç kıza çarpan 1975 doğumlu erkek sürücü, aracını kontrol edemeyerek bir ağaca çarptı. Genç kızlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı ve tedavisine ayakta devam ediliyor.

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SÜRÜCÜYE 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Litvanya basınında çıkan haberlere göre, kazaya sürücünün sağlık durumunun aniden bozulmasının neden olduğu düşünülüyor. Litvanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Ceza Kanunu’nun 281. maddesinin 5. fıkrası kapsamında yürütülüyor. Bu madde, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında sürücüye yedi yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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