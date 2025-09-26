Otobüs durağındaki şüpheli çanta geceyi karıştırdı

Kaynak: DHA

Tunceli’de otobüs durağındaki sahipsiz çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü biçimde patlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. Vatandaşlar, Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ardından çanta fünyeyle kontrollü biçimde patlatıldı.

Yapılan incelemede, çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

