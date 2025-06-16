Otobüs fiyatlarına zam: Öğrenciler protesto etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs fiyatlarına zam: Öğrenciler protesto etti!

Bolu'da otobüs biletlerine yapılan yüzde 33’lük zam sonrası öğrenciler, İzzet Baysal Caddesi’nde slogan atarak protesto düzenledi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) öğrenim gören yaklaşık 30 öğrenci, ulaşım fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla İzzet Baysal Caddesi’nin başından Bolu Belediyesi’ne kadar yürüdü.

"ZAM DEĞİL HİZMET İSTİYORUZ"

"Zam değil, hizmet istiyoruz" şeklinde sloganlar atan öğrenciler, karara tepki gösterdi.

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Yürüyüş boyunca polis ekipleri de güvenlik önlemi alırken, öğrenciler adına yapılan açıklamada, "Ulaşım gibi en temel haklar lüks haline getiriliyor" denildi.

Bolu Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda otobüs ücretleri, öğrenci için 18 TL’den 24 TL’ye, sivil yolcu için ise 25 TL’den 34 TL’ye yükseldi.

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