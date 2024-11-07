Otobüs içinde ’yan bakma’ kavgasında yumruklar konuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs içinde ’yan bakma’ kavgasında yumruklar konuştu

Antalya’da toplu taşıma otobüsünde iki erkek yolcu arasında ‘yan bakma’ yüzünden çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Kavgada taraflardan biri yere yatırdığı genci uzun süre darp eti. Kavgayı bazı yollular ayırmaya çalışsa da bazı yolcular da izlemekte kaldı.

Antalya'da toplu taşıma otobüsünde "yan bakma" gerekçesiyle biri genç olmak üzere iki erkek yolcunun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da "VS18" hat numaralı toplu taşıma otobüsünde iki erkek yolcu arasında iddiaya göre "yan bakma" yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yere yatırdığı genci uzun süre darp etti. Bazı yolcular kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"Ne çocuğu? Evlense benim yaşımda çocuğu olur"

Diğer yolcuların ise izlemekle yetindiği kavgada bir yolcu, "Biriniz yardım etsenize, erkek olacaksınız bir de" şeklinde tepki gösterdi.

Kavga sonrası, darp edilen genç için "çocuk" yorumuna da öfkelenen şahıs, "Ne çocuğu ya. Evlense benim yaşımda çocuğu olur" diye karşılık verdi.

Taraflar yolcular tarafından ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs içinde ’yan bakma’ kavgasında yumruklar konuştu

Otobüs içinde ’yan bakma’ kavgasında yumruklar konuştu

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