Otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Kaynak: İHA
Otobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişi Ağrı’da toprağa verildi

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler gözyaşları arasında defnedildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

Anne Rukiye Yaşar ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen kızı Suna Yaşar’ın cenazeleri Diyadin’de, şoför Çetin Karayel Doğubayazıt ilçe mezarlığında, Dilan Bayar ve oğlu Muhammed Ozan Bayar’ın cenazeleri ise Doğubayazıt’a bağlı Karaca köyü mezarlığına götürülerek yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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